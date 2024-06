L’une des principales qualités du premier modèle Apple Watch était sans conteste son boitier en aluminium série 7000, un alliage solide et résistant aux chocs composé d’oxyde d’aluminium hydraté mélangé à de la silice et à de l’oxyde de fer (les composants de base de l’aluminium), mais aussi de zinc, de magnésium et de cuivre. Mais si l’on en croit le leaker Kosutami qui en déniché la preuve (voir ci-dessous), les toutes premières versions de préproduction de la toquante disposaient bel et bien d’un boitier en aluminium série 4000, nettement moins résistant que l’aluminium série 7000… mais aussi plus léger, bien que la différence de poids sur une montre connectée se mesure probablement au niveau du gramme (au singulier).

https://x.com/Kosutami_Ito/status/1798372713293398254

Ce choix d’alliage plus robuste, et sans doute plus cher à la production, a été le bon pour Apple : une montre connectée est forcément soumise à des chocs involontaires au fil des jours (bord de table, etc.) et il ne fait guère de doutes qu’une Apple Watch en Alu série 4000 aurait montré des signes d’usure beaucoup plus rapidement qu’avec un boitier en alu série 7000. Il n’en reste pas moins que la différence de coût de production aura forcément été payée par le client final, comme à chaque fois s’agissant d’Apple et de sa sacro-sainte marge.