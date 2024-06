Plusieurs utilisateurs rapportent que le son de leur nouvellement acquis iPad Pro M4 est moins « bon » que le son de la génération précédente sous processeur M2. Si certains témoignages semblent faire état d’un possible soucis technique, la plupart des avis portent sur l rendu sonore en sortie, Apple ayant visiblement opéré des ajustements sur les nouveaux modèles. Le son serait moins fourni en basse, ce qui apparait comme un défaut pour nombre d’utilisateurs (alors qu’un trop plein de basses peut aussi nuire à la fidélités sonore soit dit en passant…).

« je viens d’un iPad Pro 11″ 2018 et j’ai l’impression que je dois me tromper, mais la qualité audio de mon nouveau M4 11″ semble bien pire. » affirme un utilisateur sur Reddit. « J’ai ressenti la même chose lorsque j’ai essayé pour la première fois mon m4 11 pouces » surenchérit un autre. « Je ne sais pas si le plus gros est meilleur mais le 11″ n’a pas de basses. » « Je viens du 12.9 2018 au 13 M4 et c’est un son différent. Moins de basses mais j’ai aussi l’impression que le M4 sonne beaucoup plus clairement. Moins boueux, je suppose, c’est la meilleure façon de le décrire, mais bien sûr, moins de basses. » rétorque l’utilisateur « PillBaxton ».

Si la qualité d’un rendu sonore est aussi affaire de subjectivité, d’autres retours donnent tout de même l’impression que certains modèles souffrent effectivement d’un défaut technique : « J’ai acheté le nouvel iPad pro M4 et je suis surpris qu’aucun site français ne mentionne le problème de son rencontré par de nombreux utilisateurs. J’ai moi même ce problème, mon iPad a un son de casserole et le nombre de commentaires sur les sites an anglais est énorme. Merci de bien vouloir le mentionner. »

Un. certains nombre d’utilisateurs rapporte aussi une différence notable de rendu sonore entre les nouveaux modèles 11 pouces et 13 pouces, le 13 pouces sonnant bien mieux que le plus petit modèle. D’autres encore estiment que le meilleur son était en fait celui de l’iPad 10,9 pouces commercialisé en 2017 et que depuis la qualité sonore n’a cessé de baisser, y compris sur les modèles dotés du processeur M2 : « J’ai toujours l’iPad Pro 10.9 2017 et je suis récemment passé du M2 au modèle M4 (11). Je suis totalement d’accord avec vous. Le modèle 2017 a le meilleur son. Les plus récents semblent plus étouffés, comme si le son était emprisonné dans une canette (exagéré, bien sûr). Le nouveau modèle est peut-être un peu meilleur à certains égards, mais il est pire à bien d’autres. La qualité globale du son et la séparation des fréquences sont pires et il y a moins de basses. »

Le mot de la fin revient à un certain r/iPad sur Reddit, ingénieur du son, qui a eu en main les trois modèles, et là encore les conclusions sont plus contrastées : « La meilleure qualité audio globale provenait (roulements de tambour….) de l’iPad Pro 11″ 2018. En rendant les cadres plus fins dans les M4, ils ont renoncé à une partie de la qualité des haut-parleurs. Cependant, le 13″ étant plus grand ET (les HP) plus forts, ils sont capables de produire plus de basses et ce dernier arrive juste derrière. Il a plus de basses que mon iPad Pro 11″ 2018 et comme je l’ai dit, il est plus fort, mais la qualité globale est moindre. Si mon iPad 2018 est un 10 par exemple, le M4 13″ serait un 9. S’il n’avait pas la capacité d’être aussi fort que possible, ce serait plus proche d’un 8. »

« Quant au M4 11 » ? Il avait de loin le pire son des 3, et probablement le pire son que j’ai entendu sur un iPad Pro (j’ai changé quand ils sont passés aux Pros au début parce que c’était toujours la meilleure technologie). Pourquoi ? Il n’a presque PAS de basses du tout. Les sons aigus étaient « minuscules ». Maintenant, remarquez, cela vient de quelqu’un qui travaille dans l’audio pour gagner sa vie. Si le 13″ n’était pas plus sonore que mon iPad 2018, je lui donnerais un 8, et je donnerais au 11″ une note de 7. »