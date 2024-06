Ça y est, l’Apple Vision parle français. C’est une réalité depuis visionOS 1.2, la mise à jour disponible depuis hier soir pour le casque de réalité mixte.

Apple n’y a pas fait mention dans ses notes, mais les francophones qui ont déjà pu se procurer l’Apple Vision Pro confirment la présence du français avec la mise à jour. Il y a également le support du clavier AZERTY. Jusqu’à présent, on retrouvait uniquement l’anglais pour la langue et le clavier QWERTY, sachant que le casque n’est vendu qu’aux États-Unis. D’autre part, on retrouve le correcteur en français, tout comme les degrés Celsius, Siri en français, la fonction Dictée en français et les distances en mètres.

En revanche, Numerama indique que l’App Store et Apple TV+ ne sont toujours pas disponibles avec un compte Apple français. Mais ce sera une réalité pour bientôt.

La raison est simple : Apple a annoncé hier la sortie du Vision Pro dans plusieurs pays. La France et d’autres auront le droit au casque à compter du 12 juillet. Apple a donc encore un peu de temps avant de réellement ouvrir les vannes pour les utilisateurs français.

L’Apple Vision Pro débutera à 3 999€ en France. Les précommandes auront lieu dès le 28 juin et la commercialisation interviendra deux semaines plus tard.