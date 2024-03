L’Apple Vision Pro est disponible depuis un peu plus d’un mois maintenant, mais reste réservé aux États-Unis. D’autres pays vont naturellement l’accueillir au fil du temps et il se trouve que la France devrait bien faire partie de ceux qui l’auront juste après les États-Unis.

À date, visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro, propose uniquement d’avoir le clavier en anglais (ou celui des emojis). Prochainement, il supportera les langues suivantes selon MacRumors :

Cantonais, traditionnel

Chinois simplifié

Anglais (Australie)

Anglais (Canada)

Anglais (Japon)

Anglais (Singapour)

Anglais (Royaume-Uni)

Français (Canada)

Français (France)

Allemand (Allemagne)

Japonais

Coréen

Un tel ajout suggère fortement que la Chine, l’Australie, le Canada, le Japon, Singapour, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Corée du Sud et la France feront partie de la deuxième vague des pays à avoir le casque de réalité mixte d’Apple. Il se pourrait que Hong Kong et Taïwan soient également concernés.

Apple a déjà dit que le Vision Pro débarquera dès cette année dans de nouveaux pays. Mais l’annonce s’est arrêtée là, le constructeur n’a pas listé les pays en question et n’a pas fourni une date de sortie précise. De son côté, l’analyste Ming-Chi Kuo affirme que le casque va arriver dans de nouveaux pays avant la WWDC 2024. Celle-ci se tiendra en juin et sera, notamment, l’occasion de découvrir iOS 18 et macOS 15.

Aux États-Unis, l’Apple Vision Pro débute à 3 499 dollars. En France, le prix pourrait bien être autour de 3 900/4 000 euros si l’on se base sur le cours euros/dollars actuel et le fait d’ajouter la TVA de 20%.