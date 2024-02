Officiellement, l’Apple Vision Pro est uniquement disponible à l’achat aux États-Unis. Mais certains Français ont fait le nécessaire pour l’avoir dès maintenant. Cela a notamment impliqué un voyage aux États-Unis pour récupérer le casque. Mais attention : certaines fonctionnalités sont indisponibles en France, comme l’explique Numerama.

De l’anglais et rien d’autre

Une limitation notable est que visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro, est uniquement disponible en anglais pour le moment. Il n’existe pas un moyen de passer sur le français ou une autre langue. Bien sûr, une future mise à jour ajoutera de nouvelles langues, mais il faudra attendre la commercialisation dans certains pays pour avoir différents choix.

Et au-delà de la langue, il y a le fait qu’il y a les miles et les degrés Fahrenheit. Si vous êtes habitués aux kilomètres et aux degrés Celsius, ça va être problématique.

Pas de clavier AZERTY ni de correction en français

Autre limitation : il y a uniquement le clavier QWERTY. De plus, le correcteur automatique fonctionne uniquement en anglais. Il y a toutefois une parade pour avoir le clavier en AZERTY : utiliser un clavier physique. Mais la correction automatique reste en anglais avec ce système.

Siri en anglais

Quoi d’autre ? Siri est là encore uniquement disponible en anglais. Il en va de même pour la fonction de dictée vocale.

Pas d’App Store avec un compte français

Un élément important à prendre en compte : vous ne pouvez pas utiliser l’App Store et donc télécharger/mettre à jour des applications si vous avez un compte Apple français. Il existe toutefois une parade, à savoir mettre son compte Apple français au niveau des réglages/iCloud puis mettre un compte Apple américain (créé pour l’occasion) pour les achats. Cela permet ainsi d’accéder à l’App Store.

Films en 3D… si vous avez un compte américain

Apple propose un catalogue de films 3D sur l’application Apple TV. Mais là encore, il faut en compte Apple américain pour en profiter. Le compte français donne uniquement accès à la version 2D. Par contre, le fait d’utiliser l’application Disney+ permet de voir des films appartenant à Disney en 3D, même en France et sans VPN.

Pas de vidéos immersives

Enfin, les vidéos immersives d’Apple pour vous plonger dans certains univers comme si vous y étiez ne sont disponibles qu’avec un compte Apple américain. Elles se retrouvent dans l’application Apple TV.