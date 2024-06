C’est une fonction de l’iPhone qui n’avait pas évolué depuis des années. La vénérable lampe torche bénéficie avec iOS 18 d’une grosse mise à jour. La fonction est accessible via la Dynamic Island et surtout, il est désormais possible de faire varier la largeur voire la direction du faisceau de la lampe (le Flash à l’arrière de l’iPhone), simplement en bougeant le doigt sur le faisceau (voir vidéo-dessous). Cela n’a l’air de rien, mais la lampe torche est sans doute l’une des fonctions les plus utilisées et plébiscitées sur l’iPhone. De fait, l’iPhone a remplacé la véritable lampe torche dans à peu près toutes les situations où un tel accessoire s’avérait nécessaire (remettre le compteur lors d’une panne électrique, coup d’oeil sous le capot, chercher des bouteilles au fond de la cave, etc.). Bien loin donc de l’image de gadget qui collait à la peau de ce type de fonction lors de son introduction dans iOS.

Et puis tout de même, alors que les fonctions d’Apple Intelligence seront pour la plupart inutilisables en France (puisque pas traduites), c’est au moins une fonctionnalité d’iOS 18 qui ne mettra pas notre patience à l’épreuve.