Apple affiche une information supplémentaire au niveau d’iOS 18 et des chargeurs. L’utilisateur est désormais prévenu lorsqu’il utilise un chargeur lent avec son iPhone.

En se rendant dans Réglages > Batterie, certains utilisateurs ont vu un nouveau message s’afficher : « Chargeur lent – maintenant ». C’est notamment le cas de ceux qui utilisent un chargeur sans fil de 5 W. Cependant, Apple ne donne aucune information précise sur ce qu’il considère comme un chargeur lent.

Now the battery section tells when you are using a slow charger. #iOS18 pic.twitter.com/wTkQnWByR8

— Joel O. Hernández (@joelher48331149) June 11, 2024