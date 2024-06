Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce pour Moi, Ben, sa nouvelle série de science-fiction qui fera ses débuts le 12 juillet sur la plateforme de streaming.

Moi, Ben suit un enfant de 12 ans, Ben, qui se trouve dans les affres du collège, alors qu’il s’adapte à une famille nouvellement reconstituée et qu’il se rend compte qu’il a des super pouvoirs. Ben part à la découverte de lui-même et apprend ce que signifie réellement le fait d’avoir des super-pouvoirs. Il trouve une alliée en sa demi-sœur, Max, qui l’aide à exploiter ses pouvoirs et à découvrir les secrets derrière les mystères et les tragédies de sa communauté… tout en essayant d’accepter ce que cela signifie d’être Ben.

Le casting comprend :

Lucian-River Chauhan qui joue Ben Vasani

Abigail Pniowsky qui joue Max Davis

Dilshad Vadsaria qui joue Elizabeth Vasani

Amanda Reid qui joue Carter Kennedy

Jessy Yates qui joue Morgan

Kyle Howard qui joue Phil Davis

Sharif Atkins qui joue Darren Kennedy

Moi, Ben sortira sur Apple TV+ le 12 juillet et aura le droit à 10 épisodes. Il n’est pour l’instant pas précisé si tous les épisodes seront disponibles d’un coup ou s’il y en aura un nouveau chaque semaine. Apple TV+ a l’habitude du second format.