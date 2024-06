La saison 2 de l’excellente série House of the Dragon démarrera ce dimanche 16 juin, et pour l’occasion, Max propose un nouvel environnement immersif pour l’Apple Vision Pro, particulièrement adapté au visionnage de la série : la Salle du trône de fer (Iron Throne Room) est une salle de visionnage immersive qui plonge le spectateur directement dans la grande salle du trône où tant d’évènements épiques se sont produits (revoir si besoin la série Game of Thrones pour s’en convaincre…).

Cet environnement immersif sera disponible uniquement via l’app Max, à l’instar de ce que Disney a fait pour son app de streaming Disney+, qui sur le Vision Pro dispose déjà de plusieurs environnements de ce type (comme La tour des Avengers et la planète Tatooine de Star Wars). Max précise que la salle du trône de fer disposera aussi de l’audio spatial ambiant, et que le plafond de la salle affichera une fresque murale inédite de King’s Landing. Voilà de quoi bien se mettre dans l’ambiance pour la saison 2 de House of the Dragon qui démarrera le 16 juin prochain.