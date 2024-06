Apple annonce revoir TestFlight, son système qui permet aux développeurs de faire tester des bêtas de leurs applications aux utilisateurs, avec une nouvelle interface. L’annonce a eu lieu lors de la WWDC 2024.

Avec la nouvelle version de TestFlight, les utilisateurs vont pouvoir retrouver une expérience plus ou moins similaire à l’App Store avec des descriptions d’applications et des captures d’écran. Cela s’affichera après avoir ouvert l’invitation pour rejoindre le canal des bêtas des applications.

L’interface met en avant le nom de l’application et son icône, avec le fond d’écran qui utilise la couleur principale de l’icône. Ce point précis est automatique, le développeur n’a rien à faire de particulier. Il y a ensuite le nom du développeur, la catégorie et le nombre de jours restants avant que la bêta n’expire. Viendront ensuite les captures d’écran et la description.

Pour ce qui est des développeurs, Apple leur propose de nouvelles options, dont « Tester Criteria » (critères d’évaluation) qui permet de faire un filtrage. Les développeurs peuvent ainsi demander à ce que telle ou telle bêta d’application soit uniquement disponible pour certains appareils ou certaines versions d’iOS. Il est possible de définir plusieurs critères en même temps.

Apple ne dit pas encore quand TestFlight avec sa nouvelle interface sera disponible au téléchargement pour les utilisateurs. Mais il est probable que le groupe attendra septembre pour concorder avec la sortie d’iOS 18 en version finale.