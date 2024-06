Apple propose la bande-annonce de Sunny, sa nouvelle série qui met en scène Rashida Jones. Le programme fera ses débuts en streaming le 10 juillet sur Apple TV+.

Sunny met en vedette Rashida Jones dans le rôle de Suzie, une Américaine vivant à Kyoto au Japon, dont la vie est bouleversée lorsque son mari et son fils disparaissent dans un mystérieux accident d’avion. En guise de consolation, elle reçoit Sunny, l’un des nouveaux robots domestiques fabriqués par la société d’électronique de son mari. Au début, Suzie s’oppose aux tentatives de Sunny de combler le vide dans sa vie, mais ils développent peu à peu une amitié inattendue. Ensemble, ils découvrent la sombre vérité sur ce qui est réellement arrivé à la famille de Suzie et se retrouvent dangereusement mêlés à un monde dont Suzie n’a jamais soupçonné l’existence.

Outre Rashida Jones, le casting comprend Hidetoshi Nishijima, Joanna Sotomura, Judy Ongg, YOU, annie the clumsy et Jun Kunimura. La production est assurée par A24. Rashida Jones fait également office de productrice exécutive, en plus d’être l’actrice principale. C’est par ailleurs la deuxième collaboration avec Apple TV+, la première avait été le film On the Rocks de Sofia Coppola.

Sunny aura 10 épisodes sur Apple TV+. Les deux premiers seront diffusés le 10 juillet. On retrouvera ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.