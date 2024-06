C’est la petite anecdote du jour. Lors d’une conférence, l‘Apple Watch Ultra du réalisateur multi-oscarisé Steven Spielberg (E.T, Indiana Jones, La Liste de Schindler, Il faut sauver le soldat Ryan, etc.) s’est soudainement mise à afficher un message d’avertissement annonçant que Spielberg venait de faire une grave chute, ce qui n’était évidemment pas le cas. Agacé par le comportement erratique de sa smartwatch, Spielberg a carrément retiré la montre de son poignet avant de la déposer au sol : « Je ne vais pas appuyer sur le [bouton] SOS », a alors déclaré le réalisateur devant le public « Je la récupérerai plus tard. ».

Le soucis, c’est que lorsqu’on ne répond pas aux messages d’urgence de l’Apple Watch, cette dernière appelle alors automatiquement les secours (ce qui a permis de sauver des personnes qui venaient de chuter suite à un malaise cardiaque par exemple). l’Apple Watch de Spielberg a donc enclenché le compte à rebours avant d’appeler le 911 (le numéro des secours aux Etats-Unis). Fort heureusement, le réalisateur s’est rapidement rendu compte de ce qui se passait et a récupéré sa montre.

Cette petite histoire fournit l’occasion d’une piqure de rappel : l’Apple Watch est un appareil électronique qui peut parfois dysfonctionner, comme tous les appareils de ce niveau de complexité… et que la meilleure réaction en cas de message d’urgence (chute, soucis cardiaque détecté) n’est en aucun cas de de retirer sa montre parce qu’on serait agacé de la situation, même si l’on soupçonne un bug.