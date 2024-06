Avec certainement un peu d' »astuce », plusieurs utilisateurs de la version bêta développeur d’iOS 18 affirment avoir activé une version préliminaire de la messagerie RCS (Rich Communication Services) qui permet une communication entre les iPhone et les appareils Android. Pour rappel, Apple a confirmé lors de son discours d’ouverture de la WWDC que le support RCS arriverait sur les iPhones dans une mise à jour logicielle prévue pour la fin de 2024. Oui mais voilà, certains utilisateurs de la version bêta développeur d’iOS 18 signalent déjà une fonctionnalité partielle du RCS, comme l’envoi de messages individuels et de groupe vers Android et le transfert de fichiers, bien que les réponses depuis Android apparaissent toujours comme des messages texte ordinaires.

Les testeurs notent aussi que les accusés de lecture dans les conversations en tête-à-tête fonctionnent, mais ces fonctions ne sont pas encore opérationnelles dans les discussions de groupe. Plus étrange sans doute, ce support RCS encore limité est apparemment restreint aux utilisateurs de T-Mobile et AT&T, et le chiffrement de bout en bout n’est pas encore opérationnel. Evidemment, la fonctionnalité ne fait pas officiellement partie de la version bêta d’iOS 18.

Le support RCS améliorera considérablement la messagerie entre les utilisateurs d’iPhone et d’Android, en permettant des fonctionnalités telles que des transferts de médias de meilleure qualité et des indicateurs de saisie. Ces améliorations visent à rendre les conversations de groupe iMessage plus « inclusives » pour les utilisateurs d’Android, bien que la distinction des bulles bleues et vertes demeure. On notera qu’Apple a longtemps ignoré le RCS avant d’accepter de le prendre en charge, en partie en raison des pressions réglementaires de l’UE et de la Chine.