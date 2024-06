Apple Intelligence va être une IA intéressante, mais il faudra au minimum un iPhone 15 Pro ou Pro Max pour en profiter. Autant dire que ça va mettre de côté de nombreux utilisateurs. Mais pourquoi ne peut-on pas l’utiliser sur d’anciens modèles ?

L’iPhone 15 Pro au minimum pour Apple Intelligence

John Giannandrea, vice-président de l’apprentissage automatique et de la stratégie en matière d’IA chez Apple, a répondu à cette question lors du Talk Show Live dédié à la WWDC 2024 :

Ces modèles, lorsque vous les exécutez, s’appellent l’inférence, et l’inférence de grands modèles de langage est incroyablement coûteuse en matière de calcul. La combinaison de la bande passante de l’appareil, de la taille de l’Apple Neural Engine et de la puissance de l’appareil permet d’exécuter ces modèles assez rapidement pour qu’ils soient utiles. En théorie, vous pourriez exécuter ces modèles sur un appareil très ancien, mais ils seraient tellement lents qu’ils ne seraient pas utiles.

John Gruber, qui organise le Talk Show Live, a alors demandé : « Il ne s’agit donc pas d’un stratagème pour vendre de nouveaux iPhone ? ». Greg Jozwiak, vice-président du marketing mondial chez Apple, a répondu : « Non, pas du tout. Sinon, nous aurions eu l’intelligence de nous contenter de nos iPad et Mac les plus récents, n’est-ce pas ? ».

Il fait référence ici au fait qu’Apple Intelligence fonctionnera sur les Mac et iPad qui disposent d’au moins de la puce M1. Cette puce a fait ses débuts à la fin 2020, il y a presque quatre ans maintenant. Pour l’iPhone, il faut au minimum la puce A17 Pro qui a vu le jour l’année dernière avec les iPhone 15 Pro et Pro Max.

Au lancement à l’automne avec iOS 18, Apple Intelligence sera uniquement disponible pour les iPhone 15 Pro et Pro Max configurés en anglais américain. Le support du français et d’autres langues se fera plus tard.