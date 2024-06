Le 22 juin, Apple ouvrira The Exchange TRX, son tout premier Apple Store à Kuala Lumpur en Malaisie. Avant cela, le groupe partage des photos de l’intérieur afin de monter à quoi ressemble sa toute nouvelle boutique.

Un aperçu de la première boutique Apple en Malaisie

Cet Apple Store malaisien sera un centre d’éducation, offrant aux clients des sessions gratuites en magasin dans le cadre des ateliers Today at Apple. Dirigés par les Apple Creatives, ces événements permettront aux participants d’exploiter leur créativité et d’apprendre à tirer parti de leurs appareils, avec des sujets allant des notions de base et des leçons pratiques aux visites photo et vidéo de l’iPhone qui tirent parti de l’emplacement de la boutique.

D’autre part, cet Apple Store relie l’atrium central du centre commercial à un parc sur le toit qui entoure le niveau supérieur du magasin. Émettant une lueur chaleureuse la nuit, le toit tridimensionnel se compose de panneaux de verre horizontaux et de lames d’ombrage qui réduisent les rayons du soleil. Un oculus central vitré apporte la lumière du jour à l’intérieur et comprend un dispositif d’éclairage artificiel dynamique.

À l’intérieur du magasin, un escalier sculptural en quartz et en verre relie les trois niveaux où les clients peuvent explorer et faire des achats. Le Forum, qui accueille la programmation Today at Apple, est situé sur un pont flottant qui rejoint le centre commercial, tandis que le niveau supérieur est directement relié à la lisière du parc, faisant entrer la lumière du jour et la verdure dans le magasin grâce à une façade vitrée continue.

« Nous vivons des moments où nous pouvons surprendre et ravir nos clients, et nous sommes ravis de le faire en Malaisie avec l’ouverture de notre premier magasin dans le pays, Apple The Exchange TRX », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente des Apple Store. « Être en mesure de soutenir une nouvelle communauté et de s’y connecter directement est toujours une expérience spéciale pour nos équipes de vente au détail, et nous sommes impatients d’accueillir les clients dans ce magnifique espace conçu pour la découverte, la créativité et l’achat des produits les plus innovants au monde ».