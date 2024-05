La Malaisie va avoir le droit à son premier Apple Store, avec Apple qui annonce aujourd’hui une ouverture pour le 22 juin. La boutique physique aura pour nom The Exchange TRX et sera située dans la capitale, à Kuala Lumpur.

« Nous nous apprêtons à ouvrir notre premier Apple Store en Malaisie. Nous avons hâte de vous voir », indique la page du site d’Apple qui se consacre à la boutique. Le fabricant propose également un fond d’écran pour célébrer la future ouverture, il est disponible par le biais de ce lien pour iPhone, ce lien pour iPad et ce lien pour Mac/PC.

Le magasin ouvrira ses portes le 22 juin à 10 heures (heure locale). Apple possède déjà quelques boutiques dans la région, notamment en Inde, en Thaïlande et à Singapour.

La Malaisie devient un pays de plus en plus important pour Apple, tant sur le plan de la production que sur celui des ventes. L’entreprise a commencé à produire certains Mac en Malaisie il y a quelques années, tandis qu’elle produit également certains iPhone en Inde et des AirPods au Vietnam.

L’emplacement du nouveau magasin est en cours de réflexion depuis plusieurs années et le recrutement a commencé au début de l’année dernière. L’ouverture était initialement prévue en février, mais elle a été retardée. En avril, Tim Cook, le patron d’Apple, a effectué une tournée en Asie du Sud-Est, visitant Singapour, l’Indonésie et le Vietnam afin de stimuler la croissance dans la région.