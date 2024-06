Apple aurait donc arrêté le développement de son second modèle d‘Apple Vision Pro, un casque XR très haut de gamme mais aussi extrêmement cher (4000 euros en France, sans compter le prix élevé des optiques de correction pour les nombreux porteurs de lunettes). Sans surprise, ce tarif XXL a un impact sur les ventes : le Vision Pro ne devrait pas dépasser le demi-million de ventes en 2024… ce qui est tout de même un score entre 3 et 5 fois plus élevé que ce qu’annonçaient les analystes avant le lancement du casque.

Eviter à tout prix l’enlisement

Face au risque d’enlisement dans un marché d’ultra niche, Apple aurait donc décidé de revoir sa stratégie, qui jusqu’ici tenait sur la production de deux casques, le modèle Pro d’une part, et d’autre part un Apple Vision nettement plus accessible et dont la sortie était initialement programmée pour 2026 au plus tôt. Désormais, le Vision Pro 2 est mis sur pause, principalement pour mettre toutes les ressources disponibles sur l’Apple Vision « de base » ; car l’objectif n’est plus 2026 mais l’an prochain si possible. Il faut donc faire vite, et récupérer tous les ingénieurs de la team XR pour arriver à un résultat technologique proche du Vision Pro… mais avec des coûts de production infiniment moins élevés (gageons qu’Apple continuera de se garder une bonne marge).

Cette modification profonde de la stratégie face à l’atonie des ventes démontre en creux plusieurs choses importantes pour le secteur des technologies XR. D’une part, Apple semble enfin conscient que pour étendre son écosystème vers visionOS, il faut déjà qu’il y ait une base installée suffisamment forte pour attirer les développeurs. Et pour étendre cette base installée, il est absolument nécessaire que les ventes décollent, et donc que le prix soit BEAUCOUP plus accessible. L’objectif serait désormais de vendre un Apple Vision aux alentours des 1500 dollars, soit le tarif d’un iPhone 15 Pro bien équipé en stockage.

Objectif : le prix d’un iPhone

1500 dollars, cela reste une belle somme, mais là encore Apple semble avoir compris la leçon. La team Apple Vision plancherait en effet sur un casque moins cher, mais aux spécifications techniques très proches de celles du modèle Pro. L’écran Micro-OLED très haute définition, de loin le point fort du Vision Pro, serait toujours de la partie dans cet Apple Vision « for the rest of us ». Si le californien réussit son coup, on se retrouverait donc avec un casque XR de très haut niveau, plus léger et confortable,… mais cette fois-ci « seulement » deux fois plus cher qu’un Meta Quest 3 (qui ne boxerait pas du tout dans la même catégorie). Il est encore de bon ton de se moquer du prix du Vision Pro en rappelant que ce dernier est 6 fois plus élevé que le tarif d’un Meta Quest 3 (et plus de 10 fois celui d’un Meta Quest 2).

L’Apple Vision pourrait donc se retrouver en concurrence avec le Meta Quest Pro, sachant que le prochain modèle de Quest Pro n’arriverait pas sur le marché avant 2026 au plus tôt (et que les specs attendues restent très loin de celles d’un Vision Pro). Un gros coup à jouer donc pour Apple, mais il va falloir être particulièrement focus sur le timing. Les manoeuvres en cours prouvent dans tous les cas que la mise en pause du Vision Pro n’est pas le signe d’un renoncement ou d’un ralentissement sur le secteur des technologies XR, mais qu’au contraire Apple veut se donner tous les moyens possible pour réussir sa percée. Du pur pragmatisme en somme…