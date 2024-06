Le sujet est grave . Non content d’être extrêmement cher, l’Apple Vision Pro affiche parfois certaines limitations ou absences incompréhensibles : les jeux VR ambitieux sont aux abonnés absents et il n’est tout simplement pas possible de visionner via le casque des vidéos VR disponibles en ligne. En fait, cette assertion n’est pas tout à fait vrai : une manoeuvre toute simple, et qui ne nécessite aucune bidouille particulière « hors des clous », permet de passer outre les mesquineries pudibondes d’Apple, sachant que les vidéos VR les plus consultées concernent évidemment le contenu NFSW (les films pour adultes).

How to enable WebXR on Vision Pro pic.twitter.com/knE3oca9rD — Michael Gold (@michaelgold) February 3, 2024

A une semaine à peine de l’ouverture des précommandes françaises pour le Vision Pro, iPhoneAddict est là pour soutenir les membres de sa communauté (hum…). Alors voici comment faire pour s’introduire dans le pornVR plus vrai que nature :

1- Allumez votre casque Apple Vision Pro.

2 – Aller dans les paramètres du casque

3 – Cliquez sur l’icône « Applications », puis sur l’icône « Safari ».

4 – Faites défiler vers le bas et recherchez « Avancé ».

5 – Dans l’onglet Avancé, faites défiler vers le bas et cliquez sur « Indicateurs de fonctionnalités ».

6 – Vous devez alors activer quatre paramètres : l’API de périphérique WebXR, le module de saisie manuelle WebXR, le module de réalité augmentée WebXR et le module de manettes de jeu WebXR ( WebXR Device API, WebXR Hand Input Module, WebXR Augmented Reality Module, et WebXR Gamepads Module).

7 – Allez sur un site proposant du contenu NSFW en VR… et c’est parti ! A noter tout de même que l’API WebXR reste en version « expérimentale » sur Safari, et que tous les sites de vidéos VR pourraient ne pas être pleinement compatibles. De nombreux sites fonctionnent « presque » normalement néanmoins. Dans le cas où le visionnage en streaming pourrait poser problèmes, la solution quasi imparable est de télécharger la vidéo (option malheureusement uniquement disponible sur le sites payants) et de la visionner via un lecteur de type de Moonplayer.