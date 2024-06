Après l’objectif 3D de Canon, Blackmagic se lance à son tour sur le marché naissant de l’écosystème XR d’Apple. Le célèbre fabricant de caméras professionnelles pour les vidéastes pro et le cinéma a dévoilé il y a quelques jours la Blackmagic URSA Cine, une caméra spécialement conçue pour le Vision Pro. La caméra est dotée de deux deux capteurs 8K et de lentilles stéréoscopiques de très haut niveau (8 160 x 7 200 pixels par œil), garantissant une qualité d’image inédite pour ce type de contenu. Le champ de vision est de 180° (largement au delà de celui du Vision Pro) et l’enregistrement sonore est en audio spatial.

Introducing Blackmagic URSA Cine Immersive! New camera in development, designed to capture content for Apple Vision Pro with 8160 x 7200 resolution per eye, 16 stops of dynamic range for 90fps stereoscopic 3D immersive cinema content and more! Available later in 2024. Learn more! pic.twitter.com/5pbSDnJYuI — Blackmagic Design (@Blackmagic_News) June 10, 2024

Les vidéos sont enregistrées en 2x8K et 90 images secondes et les deux écrans intégrés (un tactile HDR de 5 pouces et un LCD externe) assurent le monitoring dans des conditions maximales. Les ports sont nombreux (plusieurs ports 12G-SDI, un port Ethernet 10G, ports USB-C, un port XLR et un connecteur Lemo à 8 broches) et la caméra intègre un unité de stockage Blackmagic Media Module de 8 To (enregistrements au format Blackmagic RAW). Bref, un monstre… dont on ne connait pas encore le tarif (mais qui sera de toute façon extrêmement cher, tout comme l’Apple Vision Pro lui-même).