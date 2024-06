L’actuel Vision Pro fonctionne tout seul comme un grand, mais le prochain modèle moins cher qu’Apple prépare pourrait s’appuyer sur un iPhone ou un Mac connecté, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Dépendre de l’iPhone ou du Mac pour les tâches

L’objectif d’Apple est de trouver un moyen pour baisser les coûts et l’une des idées de dépendre d’un iPhone ou d’un Mac connecté afin que l’un ou l’autre puisse donner des ressources au casque de réalité mixte. Gurman indique que le casque a pour nom de code N107 :

Les prototypes du N107 ont également un champ de vision plus étroit que celui du Vision Pro. L’entreprise envisage de rendre l’appareil dépendant d’un Mac ou d’un iPhone connecté. Cela permettrait à Apple d’économiser de l’argent sur la puissance de traitement et les composants nécessaires pour faire du Vision Pro un produit entièrement autonome.

Nous avons récemment appris qu’Apple préfère se focaliser sur le casque moins cher plutôt que le Vision Pro 2. Cela s’expliquerait notamment par les ventes mitigées du produit qui est vendu à partir de 3 499 dollars aux États-Unis et qui sera disponible en France à partir de 3 999 euros.

Apple espère pouvoir lancer son casque moins cher dès la fin de 2025. C’était déjà le projet avant que le Vision Pro soit annoncé à la WWDC 2023 et c’est toujours d’actualité. Dans le même temps, Apple s’efforce de réduire les coûts tout en conservant des fonctionnalités essentielles. Et ce n’est pas une tâche simple.

En ce qui concerne le Vision Pro 2, il aurait pour nom de code N109, il ressemble au modèle existant et embarque un processeur plus rapide, ainsi que des améliorations au niveau des caméras. Apple cherche aussi à le rendre plus léger et plus confortable. Mais ce casque haut de gamme n’arriverait pas avant la fin 2026 au plus tôt. C’est plus tard que la date prévue jusqu’à présent, à savoir courant 2025.