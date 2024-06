Si l’on en croit les sources du média United Daily News, Apple va installer un centre de données à Taïwan. Depuis quelques années, la région est devenue un véirtable pole d’attraction pour les investissements en serveurs, Google, Amazon AWS, Microsoft et NVIDIA ayant déjà installés à Taiwan d’immenses data-center dont une grande partie est destinée à l’IA (à la formation de l’IA ou aux services d’IA).

Le projet d’Apple ne daterait pas d’aujourd’hui et les discussions seraient déjà bien avancées avec l’administration de Taiwan. Le centre de données envisagé sera absolument énorme, au point que d’autres sociétés qu’Apple pourront y accéder, à l’instar de Quanta, Wistron et Inventec. Apple resterait cependant le principal client du site et bénéficierait donc de la meilleure « part » en quelque sorte.

Les investissements massifs d’Apple dans l’IA confirment en tout cas que le virage est réellement pris depuis la mise en chantier d’Apple Intelligence. L’IA d’Apple, à priori nettement plus avancée que ce que les observateurs prévoyaient (au vu de ce qui en a été montré à la WWDC), nécessitera sans aucun doute des installations lourdes pour encaisser la charge de dizaines de millions d’utilisateurs.