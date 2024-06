Après les retards, le report : si l’on en croit le Triangle Business Journal, Apple aurait reporté son projet de grand campus en Caroline du Nord, un projet pourtant annoncé officiellement en 2021 et dont le coût avait été facturé à 1 milliard de dollars. Outre le campus, devait construire près du site un un nouveau centre d’ingénierie et de recherche (situé à Durham et à Raleigh). Les dernières informations disponibles indiquaient que le chantier avait pris énormément de retard malgré l’embauche de plus de 600 personnes. L’annonce de la suspension est tout de même une surprise dans la mesure où Apple a déposé il y a un an à peine les plans de développement pour la première phase de construction.

La firme de Cupertino a précisé au média Triangle Business Journal qu’elle collaborait désormais avec le gouverneur de Caroline du Nord, Roy Cooper ainsi que le département du commerce de Caroline du Nord afin de prolonger le délai de construction de 4 années, ce qui semble indiquer que le projet n’est plus vraiment une priorité. Le campus du Research Triangle Park devrait comprendre à terme six bâtiments et un parking sur une surface totale de dizaines d’hectares (Apple dispose d’un terrain de 113 hectares sur la zone prévue pour la construction).