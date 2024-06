Avec iOS 18, Apple a fait des modifications concernant la taille qu’une application peut peser. On atteint 70 Go pour les jeux ou applications, contre 20 Go auparavant.

Avec iOS 17 et les versions antérieures, les applications sur l’App Store peuvent peser 2 Go au maximum. Avec iOS 18, Apple passe à 4 Go, soit le double. Mais ça ne s’arrête pas là, puisque les applications peuvent également télécharger séparément des éléments pour ajouter des niveaux, des musiques et plus encore. C’est possible depuis iOS 9.

L’intérêt est que l’utilisateur télécharge une application pas forcément très lourde sur l’App Store, avec l’essentiel pour la faire tourner. Les contenus supplémentaires peuvent être téléchargés plus tard, que ce soit au premier lancement ou en tâche de fond.

Par exemple, un jeu peut être distribué sous la forme d’une petite application sur l’App Store, puis télécharger des niveaux supplémentaires au fur et à mesure que le joueur progresse. Cela permet également d’économiser de l’espace de stockage car le jeu ne télécharge des ressources supplémentaires que lorsque c’est nécessaire et peut les supprimer de l’appareil lorsqu’elles ne sont plus utiles.

Avec iOS 17, les applications et jeux pouvaient télécharger jusqu’à 40 Go de contenus. Avec iOS 18, Apple annonce que la limite passe à 70 Go. Apple a également supprimé la limite supplémentaire de 4 Go pour les fichiers téléchargés immédiatement après l’installation d’une application à partir de l’App Store.