Depuis iOS 17.2, les iPhone 15 Pro et Pro Max peuvent enregistrer des vidéos spatiales qui peuvent ensuite être regardées sur l’Apple Vision Pro. Mais cela se limite à l’application Appareil photo d’Apple. Avec iOS 18, les applications tierces peuvent profiter de cette fonctionnalité.

Lors d’une session pour la WWDC 2024, Apple a annoncé qu’il mettait à la disposition des développeurs une API qui leur permet de proposer l’enregistrement de vidéos spatiales dans n’importe quelle application. En d’autres termes, iOS 18 ouvre les portes aux applications tierces pour qu’elles proposent ce type d’enregistrement.

En mode paysage, le capteur principal et le capteur ultra grand-angle des iPhone 15 Pro et Pro Max sont alignés, ce qui permet d’enregistrer des vidéos spatiales. Étant donné que l’enregistrement nécessite que les deux capteurs soient en ligne droite, cela pourrait bien être la raison pour laquelle Apple va proposer le module de caméra verticale sur les iPhone 16 et 16 Plus.

Comme dit précédemment, il faut avoir un Apple Vision Pro pour regarder les vidéos spatiales tournées avec les iPhone. Si vous les regardez sur un autre appareil, il s’agira d’un vidéo standard.

Apple a récemment proposé la première bêta d’iOS 18 aux développeurs. Il y aura une bêta publique dans le courant de juillet et la version finale sera disponible pour tout le monde en septembre.