La Beats Pill est là, et Apple compte s’entourer comme d’habitude des plus grandes stars américaines pour faire la promo de son enceinte connectée. Dans un court spot d’une minute trente intitulé The Predicament, on peut voir le basketteur LeBron James organiser une fête dans un luxueux hôtel, et bien sûr, c’est l’enceinte Beats Pill qui assure l’ambiance avec le morceau A Milli de Lil Wayne. Et justement, le rappeur est de passage dans l’hôtel et tente de dormir dans la pièce juste à côté de la suite de LeBron James. N’y arrivant pas à cause de la musique, Lil Wayne se rend à la petite sauterie et découvre alors que LeBron James en est l’initiateur. Finalement, après un peu d’hésitation, l’artiste monte à nouveau le volume de la Beats Pill.



Bref, un spot efficace et sans chichi, et au passage la confirmation que les stars américaines répondent toujours présent lorsqu’il s’agit de faire la promo d’un produit Beats. La marque est devenue une icône aux Etats-Unis (et ailleurs), et l’on comprend pourquoi Apple a préféré la garder intacte plutôt même que d’y accoler son propre logo.

