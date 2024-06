Apple prévoirait une refonte majeure de l‘Apple Watch pour le dixième anniversaire de l’appareil, un modèle qui serait baptisé Apple Watch Series 10 ou Apple Watch X. Si l’on en croit les rendus CAD obtenus par 91mobiles, le nouveau modèle présenterait un écran plus grand de 2 pouces, ce qui en ferait l’écran le plus grand à ce jour pour une Apple Watch. Les dimensions devraient être d’environ 46 x 39,7 x 11,6 mm, ce qui serait plus grand que la Series 9 mais plus petit que l’Apple Watch Ultra. Hormis la taille de l’écran, le design semble similaire à celui de la Series 9, avec une Digital Crown, un bouton latéral et un écran carré.

Pour rappel, Mark Gurman de Bloomberg anticipe que l' »Apple Watch X » sera lancée en 2024 ou 2025 afin de marquer le dixième anniversaire de l’appareil. Ce dernier a également mentionné que la montre aurait un boîtier plus fin et potentiellement un système d’attache de bracelet magnétique, bien que cette fonctionnalité ne soit pas visible dans les rendus. Ces fuites ont été « confirmées » par l’analyste Ming-Chi Kuo qui abonde dans le sens d’un design plus fin et d’un écran plus grand, passant respectivement de 41 mm à 45 mm et de 45 mm à 49 mm. Apple dévoilera probablement les nouveaux modèles d’Apple Watch en septembre, en même temps que les derniers iPhone (16/16 Pro).