Depuis quelques trimestres, les ventes d’ordinateurs sont de nouveau orientées à la hausse sur le marché américain. C’est encore le cas sur le premier trimestre 2024 si l’on en croit Canalys, la croissance du secteur atteignant 3,3% sur la période (pour 14,8 millions de PC/Mac écoulés). Apple est l’un des grands gagnants du trimestre, les ventes de Mac ayant progressé de 22% sur le Q1, ce qui permet à la firme de Cupertino d’afficher une part de marché de 14,2%, un nouveau record sur les années 2000 (contre 12,3% sur le Q1 2023). Apple est ainsi solidement arrimé à la 4ème place du marché Etats-unien, pas si loin des 17,6% de Pdm de Lenovo (dont la progression des ventes est tout aussi spectaculaire avec +22% de croissance et 2,6 millions de PC écoulés). Apple aurait donc vendu 2,1 million de Mac sur la période, loin devant les 811 000 unités d’Acar (+2,9%), qui est cette fois totalement distancé et végète aux alentours des 5% de Pdm.

On notera aussi que les ventes américaines de Mac représentent in fine près du tiers des ventes mondiales, ce qui illustre bien l’écart croissant entre le marché intérieur d’Apple, de plus en plus puissant (tant en Pdm qu’en base installée), et le reste du monde (Apple affiche des contreperformances en Chine, en Inde et en Europe). Le nouveau MacBook Air M3 semble avoir été énormément populaire aux Etats-Unis, mais les prix élevés n’ont pas vraiment permis un essor des ventes similaires partout ailleurs. A quand un MacBook de nouveau accessible ?