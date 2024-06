Une nouvelle série débarque sur Apple TV+, La Terre des Femmes . Le pitch d’Apple TV+ dit tout ce qu’il y a à savoir : « La terre des femmes » est une comédie dramatique mettant en scène Eva Longoria dans le rôle de Gala, une New-Yorkaise dont les enfants ont quitté le nid et dont la vie est bouleversée quand son mari implique la famille dans des malversations financières. Elle doit alors fuir la ville avec sa mère vieillissante et sa fille, jeune étudiante. Pour échapper aux dangereux criminels auxquels le mari de Gala, qui a disparu, doit rendre des comptes, les trois femmes se cachent dans un village viticole du nord de l’Espagne, la même que la mère de Gala avait fuie il y a 50 ans, jurant de ne jamais y revenir. Elles cherchent à prendre un nouveau départ et espèrent rester anonymes. Mais des rumeurs commencent à courir dans la petite ville, dévoilant les secrets de famille et les vérités les plus enfouis. »

Au casting, Eva Longoria, Santiago Cabrera, Victoria Bazúa et Carmen Maura. Les showrunners, scénaristes et producteurs exécutifs sont Ramón Campos, Gema R. Neira et

Paula Fernández. Les deux premiers épisodes de la série sont immédiatement disponibles, les suivants seront diffusés chaque mercredi.