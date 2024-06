Décidément, ça bouge fort sur le marché chinois de la tech. Encore dominant il y a quelques trimestres sur cette région du monde, Apple recule désormais et perd du terrain face à la concurrence des fabricants locaux. C’est le cas sur le secteur du smartphone ou de la tablette, et dorénavant, Apple n’est plus leader sur le secteur des écouteurs sans fils (TWS), malgré lan popularité de ses AirPods et de ses intras Beats. Xiaomi a ainsi expédié 3 millions d’unités TWS sur le Q1 2024, soit une augmentation de 76,2 % sur un an (dont 29% d’appareils avec ANC, soit la réduction de bruit active). Huawei de son côté a expédié 2,6 millions d’unités, soit une augmentation de 55,5 % sur un an (dont 43% d’appareils avec ANC); à la troisième place, on retrouve enfin Apple, qui perd sa couronne malgré 2 millions d’unités expédiées (+3,1% sur un an), dont 75% d’appareils avec ANC.

Apple passe donc directement de la première à la troisième place en ce début d’année, et il n’est même pas dit que le californien puisse rester longtemps sur le podium puiqsue le fabricant Edifier n’est pas loin derrière avec 1,7 million d’unités expédiées (+12%), dont 26% d’appareils avec ANC. Apple va devoir réagir, mais hormis jouer sur les prix, on voit mal de quelle marge de manoeuvre dispose réellement le californien.