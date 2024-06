Après l’iPhone et iOS, place au Mac pour ce qui concerne les réglages « Adaptation des écouteurs » grâce à macOS Sequoia. Cela permet de personnaliser l’écoute des AirPods et des produits Beats.

Situés dans la section Accessibilité, les réglages « Adaptation des écouteurs » permettent de régler l’audio avec trois modes : ton équilibré, tessiture ou brillance. Le deuxième dynamise les moyennes fréquences, là où le troisième dynamise les hautes fréquences. Le premier, comme le nom l’indique, propose un choix équilibré.

Il est également possible de déplacer un curseur pour définir l’optimisation. Là encore, il y a trois choix : léger, moyen ou fort. Apple précise que les sons faibles sont légèrement, modérément ou fortement dynamisés.

Sur macOS Sequoia, il faut se rendre dans Réglages Système > Accessibilité > Audio pour découvrir la section « Adaptation des écouteurs ». Sur iOS, c’est dans Réglages > Accessibilité > Audio et visuel > Adaptation des écouteurs. C’est désactivé par défaut.

Comme dit précédemment, c’est uniquement compatible avec les AirPods et écouteurs Beats. On retrouve un support pour les AirPods 2 et 3, AirPods Pro (toutes les générations), AirPods Max, EarPods, Beats Solo Pro, Powerbeats et Powerbeats Pro.

macOS Sequoia est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs. La bêta 2 a vu le jour au début de la semaine.