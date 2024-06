Plus rien n’arrête Lili Gladstone, l’actrice d’origine amérindienne qui a crevé l’écran dans le Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese (produit par Apple TV+), renoue avec le drame dans Fancy Dance. Elle y interprète le personnage de Jax, une membre de la nation indienne Seneca-Cayuga en Oklahoma, qui recherche désespérément sa soeur disparue tout en préparant le prochain powwow (une grande fête traditionnelle indienne) avec sa nièce Roki. Bravant la loi, les deux femmes se mettent bientôt à la recherche de la disparue (qui est aussi la mère de Roki), et ce qui n’était au départ qu’un jeu de piste se transforme finalement en une enquête au relent de film noir qui porte un regard particulièrement cru sur la façon dont la société américaine continue de traiter les amérindiens.



Fancy Dance est réalisé par Erica Tremblay, une réalisatrice d’origine amérindienne principalement connue jusqu’ici pour ses documentaires (In the Turn en 2014), Heartland: A Portrait of Survival en 2012, ou bien encore Tiny Red Universe en 2007. Gladstone joue aux côtés de Deroy-Olson, Ryan Begay, Crystle Lightning, et Audrey Wasilewski. Fancy Dance est immédiatement disponible sur Apple TV+.