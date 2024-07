Apple annonce aujourd’hui que trois produits rejoignent sa liste des produits anciens : il y a l’iPhone X, le premier HomePod et les premiers AirPods. Le changement est en place sur la page dédiée du fabricant.

L’iPhone X devient un produit ancien

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il y a ensuite les produits qui sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes. Les Mac portables peuvent être éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie, et ce pendant une période prolongée pouvant aller jusqu’à 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit, sous réserve de la disponibilité des pièces.

L’iPhone X a vu le jour en septembre 2017 lors d’une keynote. Il s’agissait d’un modèle important : premier iPhone avec un écran OLED, fin du bouton Home, écran occupant une bonne partie de la surface avant, la reconnaissance faciale Face ID, l’encoche et… une hausse de prix. C’était 1 159€ pour le modèle avec 64 Go de stockage.

Même chose pour les premiers HomePod et AirPods

De son côté, le premier HomePod a fait ses débuts en juin 2017 à l’occasion de la WWDC. Il a toutefois fallu attendre février 2018 pour la commercialisation. Apple a annoncé mettre un terme définitif à ce modèle en mars 2021.

Enfin, il y a eu les tout premiers AirPods qui ont été dévoilés à la keynote de l’iPhone X. Le design a été beaucoup critiqué au départ. Aujourd’hui, ce sont les écouteurs sans fil les plus populaires et beaucoup de marques s’inspirent du design. D’ailleurs, Samsung va bientôt lancer de nouveaux Galaxy Buds qui sont un copier-coller des AirPods.