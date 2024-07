Apple Arcade accueille depuis quelques heures 3 nouveaux titres, soit Outlanders 2, Punch Kick Duck+ et Zen Koi Pro+.

Outlanders 2 (Lien Apple Arcade) est un town-builder aux graphismes pastels. « Bienvenue dans les terres sauvages ! Une nouvelle génération de courageux colons est prête à redéfinir ce que c’est de vivre dans les terres sauvages grâce à de nouvelles approches de construction et de survie, des territoires et horizons encore inexplorés et un écosystème plus vivant que jamais auparavant. »



Punch Kick Duck+ (Lien Apple Arcade) est un jeu d’action frénétique qui mettra vos nerfs à rude épreuve. « Le maléfique Baron Tigroussi vous a emprisonné dans sa tour. Triomphez des hordes de sbires du Baron, tout en montant dans cette tour afin d’affronter votre ravisseur. Des contrôles simples, et des actions rapides et fluides feront valdinguer vos adversaires, et votre score s’envolera durant cette quête de vengeance. »



Enfin, Zen Koi Pro+ (Lien Apple Arcade) est jeu à l’ambiance très…zen : « Accueille et nourrit des koïs colorés qui croissent et changent en dragons du jeu hors ligne apaisant. Reste zen et détends-toi sous une musique et des images féériques. »



Apple Arcade coûte 6,99€/mois. Le premier mois est offert.