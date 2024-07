L’Apple Watch SE 3 est en préparation et l’une des nouveautés pourrait être un prix en baisse. Mais pour y arriver, il faudrait abandonner le boîtier en aluminium. Mark Gurman de Bloomberg rapporte que c’est en réflexion chez Apple.

En plus de dévoiler des informations sur l’Apple Watch Series 10, Gurman indique :

L’entreprise travaille également sur une nouvelle version de son modèle Apple Watch SE, moins cher, dont la dernière mise à jour remonte à 2022. L’une des idées testées par l’entreprise consiste à remplacer le boîtier en aluminium par un boîtier en plastique rigide. L’objectif est peut-être de réduire le coût de la montre afin qu’elle puisse rivaliser avec la montre la moins chère de Samsung, la Galaxy Watch FE, vendue à 199 dollars. L’Apple Watch SE est actuellement vendue à partir de 249 dollars.

Il n’y a pas d’informations supplémentaires au sujet de la nouvelle Apple Watch SE. Rien n’est dit sur une éventuelle disponibilité pour septembre. Ce mois-ci sera notamment l’occasion d’avoir l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 3.

En France, l’actuelle Apple Watch SE débute à 279€ (ou 265,99€ chez Amazon). C’est le cas pour le modèle avec le boîtier de 40 mm et sans connexion cellulaire. On passe à 30€ pour la variante de 44 mm. Les prix montent un peu plus si l’on choisit le support de la connexion cellulaire.