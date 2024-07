L’Apple Watch Series 10 verra le jour en septembre avec quelques nouveautés. Mais il se pourrait bien que les nouvelles fonctions en rapport avec la santé ne soient pas prêtes selon Mark Gurman de Bloomberg.

Apple Watch Series 10 avec un plus grand écran et un design plus fin

Les deux modèles de l’Apple Watch Series 10, qui ont pour noms de code N217 et N218, auront le droit à des écrans plus grands. Ce serait un écran à peu près aussi grand que celui de l’Apple Watch Ultra. Une récente fuite a révélé que la dalle devrait faire 2 pouces, contre 1,93 pouce pour le modèle actuel.

La montre sera également plus fine. Mais il ne faudrait pas s’attendre à un chamboulement au niveau du design général. De plus, un nouveau processeur est attendu pour l’Apple Watch Series 10 et l’Apple Watch Ultra 3. Mais ne vous attendez pas à avoir Apple Intelligence sur les montres. En effet, Apple réserve son IA aux iPhone, iPad, Mac et prochainement Vision Pro. Les montres pourraient toutefois avoir quelques améliorations ici et là en lien avec l’IA. Mais ce ne sera pas l’expérience complète d’Apple Intelligence.

Possible retard sur les fonctions de santé

Un autre élément concerne les nouvelles fonctionnalités pour la santé avec l’Apple Watch Series 10. Apple a mis au point une technologie de détection de l’hypertension artérielle et de l’apnée du sommeil qui devait être commercialisée cette année. Mais les choses ne se sont pas déroulées sans heurts. Depuis les progrès réalisés l’année dernière sur ces fonctionnalités, Apple a rencontré de sérieux obstacles.

La technologie d’hypertension de l’Apple Watch n’a pas été aussi fiable qu’espéré. Les problèmes de fiabilité pourraient obliger Apple à repousser le lancement au-delà de cette année. Lorsqu’elle sera disponible, la fonction n’indiquera pas à l’utilisateur ses mesures systoliques et diastoliques exactes. En revanche, elle indiquera les tendances de la tension artérielle au fil du temps, de la même manière que la fonction de température corporelle de l’Apple Watch fonctionne actuellement.

Pour sa part, la fonction pour l’apnée du sommeil est confrontée à des défis encore plus importants. Cette fonctionnalité est liée à la saturation en oxygène du sang d’une personne. Pour l’instant, les Apple Watches ne peuvent pas mesurer ces niveaux en raison d’un différend juridique avec Masimo aux États-Unis.

Soit Apple résoudra ce problème d’ici septembre, soit la société trouvera un moyen de le contourner (elle pourrait peut-être faire valoir que son lecteur d’oxygène peut être utilisé à des fins qui ne sont pas directement liées au niveau d’oxygène dans le sang). Elle pourrait également annoncer la fonctionnalité mais ne la proposer qu’à une date ultérieure. L’ultime scénario est tout simplement de ne rien annoncer en 2024 et attendre la montre de 2025.

Apple Watch X ?

Un dernier point concerne la façon dont Apple va mettre en avant son Apple Watch Series 10. Il s’était murmuré auparavant que la montre pourrait se nommer Apple Watch X pour fêter le 10e anniversaire. Mais il y a une incertitude sur le fait qu’Apple fera l’annonce cette année ou en 2025. La raison est que la première Apple Watch a été annoncée en 2014 (il y a 10 ans donc), mais elle n’a été commercialisée qu’en 2015.