Apple a déjà annoncé Apple Intelligence, mais cela concerne surtout les iPhone et iPad avec iOS 18, et les Mac avec macOS Sequoia. Qu’en est-il de l’Apple Vision Pro ? Le casque aura également le droit à l’intelligence artificielle, mais ce ne sera pas pour cette année.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le travail est en cours pour proposer l’IA sur le Vision Pro, mais Apple mise plutôt sur une disponibilité pour 2025 :

Apple travaille activement à l’intégration de ces fonctionnalités dans l’appareil, mais cela ne se fera pas cette année. D’un point de vue technologique, le casque dispose d’une mémoire plus que suffisante (16 Go) pour faire fonctionner la technologie. Et les fonctionnalités, y compris la priorisation des notifications, les outils d’écriture, un chatbot d’OpenAI et le nouveau Siri, ont du sens pour le casque – surtout si Apple continue à positionner le Vision Pro comme un appareil pour faire du travail et gérer des tâches informatiques.

Cela ne devrait pas non plus être une tâche technique majeure, étant donné que visionOS est une variante du logiciel iPadOS existant. Le plus grand défi sera de faire en sorte que l’équipe chargée de la conception de l’interface utilisateur parvienne à rendre l’ensemble cohérent dans l’environnement de réalité mixte.