Le remake de « Time Bandits » par Apple est en développement depuis 2018, avant même le lancement d’Apple TV+. Adapté du du génial film de Terry Gilliam sorti en salles en 1981, Time Bandits a enfin une date et un premier trailer. La série démarrera dans le service Apple TV+ le 24 juillet prochain avec deux épisodes, 10 épisodes étant prévus au total. La réalisation a été confiée à Jemaine Clement et Taika Waititi, connus pour leur travail sur « What We Do in the Shadows », les deux showrunners ayant promis que la serait une réinvention « fraîche mais fidèle » du conte original (qui tait lui sombre et comique) portant sur les voyages dans le temps.

Le casting comprend Lisa Kudrow, Charlyne Yi, Rune Temte, Tadhg Murphy et Roger Jean Nsengiyumva, Jemaine Clement interprétant le rôle de l’antagoniste et Taika Waititi celui de l’Être Suprême ! L’intrigue reste similaire au film à celle du film original : un enfant britannique solitaire découvre un portail temporel et se lance dans des aventures fantastiques. Le premier trailer de la série dévoile quelques périodes historiques traversées par le groupe de héros, comme la Renaissance de Harlem. Time Bandits débutera donc avec deux épisodes le 24 juillet prochain.