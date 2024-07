De nouveau, les sociétés d’analyse des marchés ne sont pas vraiment d’accord sur les chiffres de ventes de produits Apple. Canalys et IDC sont au moins au diapason sur un point : les ventes de Mac ont nettement progressé lors du second trimestre 2024. Pour Canalys, et on vous en parle plus en détail dans cet article, les ventes de Mac ont augmenté de 6% sur la période, de quoi permettre à Apple d’atteindre les 8,8% de Pdm. 8,8%, c’est aussi le pourcentage calculé chez IDC, qui estime en revanche que les ventes de Mac ont progressé de 20% sur le Q2 ! 8,8%, c’est beaucoup plus que le +3% de croissance de l’ensemble du secteur sur le second trimestre (et plus que tous les autres constructeurs), et cela permet à Apple de consolider sa quatrième place derrière Dell (15,5% de Pdm), HP (21,1% de Pdm) et Lenovo (22,7% de Pdm).

Apple parviendra t-il à maintenir ce niveau de croissance alors même que les PC Copilot+ sont en approche ? Apple Intelligence ne sera pas un énorme atout à court terme : plusieurs fonctions clefs attendront 2025 et Apple a décidé de reporter le lancement du service d’IA en Europe.