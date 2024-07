Apple et Google ont travaillé ensemble pour un outil de portabilité permettant aux utilisateurs de transférer les contenus de Google Photos vers Photos iCloud. L’outil qui fait exactement l’inverse avait vu le jour en 2021.

Le travail entre Apple et Google est en lien avec le Data Transfer Project. C’est une initiative open source qui se concentre sur la portabilité de fichiers entre plusieurs plateformes. Data Transfer Initiative indique aujourd’hui :

À partir d’aujourd’hui, Apple et Google étendent leurs offres de transfert direct de données pour permettre aux utilisateurs de Google Photos de transférer leurs collections directement vers iCloud Photos. Cette mesure complète les transferts existants qui ont d’abord été rendus possibles d’iCloud Photos vers Google Photos et répond à un principe fondamental de l’initiative de transfert de données (DTI), à savoir la réciprocité. L’offre d’Apple et de Google sera déployée au cours de la semaine prochaine. Il s’agit du tout nouvel outil basé sur la pile technologique du projet de transfert de données (DTP), qui vient s’ajouter aux outils de portabilité directe proposés aujourd’hui à des milliards de personnes par l’initiative DTI et ses partenaires fondateurs Apple, Google et Meta.