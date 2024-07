Pour les Prime Days d’été (16 et 17 juillet), Amazon propose de nombreuses promos sur sa boutique en ligne. La marque UGREEN, que l’on ne présente plus, participe à l’événement avec de belles promotions sur ses nombreux accessoires compatibles avec les produits Apple. Ses chargeurs, câbles USB-C et autres accessoires bénéficient d’une réduction de minimum 30%. Voici une sélection de produits qui pourraient vous intéresser :

Mini batterie externe magnétique Magsafe 5000mAh :

Nous commençons notre liste de bons plans par un incontournables pour les possesseurs d’un iPhone 12,13,14 ou 15 (Pro / Pro Max ). Avec seulement 145 grammes et 13 mm d’épaisseur, La batterie Externe Magsafe de chez UGREEN est assez discrète.

Cette batterie portable offre une charge de 7,5W. Elle est également équipée d’un port USB-C capable de gérer une charge rapide filaire jusqu’à 15W. Un câble USB-C vers USB-C de 60W et d’une longueur de 50 cm est fourni.

Elle est disponible en ce moment à 19,99€ au lieu de 29,99€ sur Amazon

Batteries externes 25 000 mAh et 20 000 mAh:

S’il est important pour vous de disposer d’une grosse batterie de secours pour vos déplacement UGREEN a ce qu’il vous faut. La batterie Nexode 140W d’une capacité de 25 000 mAh peut délivrer jusqu’à 140w pour de la recharge rapide. Vous pourriez charger complètement un MacBook Pro 14″ jusqu’à 1,3 fois ou encore 5,5 fois un iPhone 15.

Elle est en plus à son prix le plus bas en ce moment, à 74,99€ au lieu de 98,98€

La déclinaison 100W avec une capacité de 20 000 mAh est à 59,99€ au lieu de 79,99€

Chargeurs Nexode Mini USB-C 30w (1 port) et 35w (USB-C + USB-A) avec technologie GaN:

Le chargeur Nexode mini USB-C 30w GaN est à 12,19€ au lieu de 17,99€sur Amazon. Sa déclinaison 35w GaN II avec 1 port USB-A supplémentaire est à 17,28€ au lieu de 27,99€ .Dans sa version 30W, il permet de charger votre iPhone 14 pro (par exemple) de 0% à 58% en seulement 30 minutes.

La technologie GaN a comme principal atout de diminuer la chaleur émise lors de la recharge/alimentation, ce qui permet de proposer des produits plus petits, proposer plus de puissance mais également d’accroître la durée de vie des produits électroniques, ce qui est un bon point pour la planète.

Chargeurs Nexode 65w Power Delivery (2 port USB-C + 1 USB-A) avec technologie GaN II:

Le chargeur Nexode 65w GaN II avec ces 3 ports USB (2 USB-C + 1 USB-A) prend en charge plusieurs protocoles de charges comme comme Power Delivery 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0 et SCP pour pouvoir recharger rapidement votre smartphone, tablette et même un MacBook. Ce chargeur USB C offre une charge maximale de 65W, c’est suffisant pour charger votre MacBook Pro 13 pouces à pleine vitesse. La puissance sera distribuée entre les 3 ports pour assurer une meilleure charge lorsque vous connectez plusieurs appareils.



Le UGREEN Nexode 65W est proposé en ce moment à 25,99€ au lieu de 39,99€ sur Amazon

Chargeurs Nexode 100w Power Delivery avec technologie GaN II:

Le nexode se décline en version 100w et 200w. Le nexode 100w, qui est en ce moment à 38,99€ au lieu de 59,99€, propose 3 port USB-C + 1 port USB-A.

Vous pouvez lire notre prise en main sur le 200w disponible sur cette page.la déclinaison 200w propose 6 ports USB dont 4 USB-C.

Câble USB-C Power Delivery 100w :

Pour supporter des puissances aussi élevées proposés par les chargeurs que nous avons présenté ci-dessous, il est important d’avoir des câbles de qualité. Les câbles USB-C du fabricant sont aussi en promotion : le câble tressé (1 mètre) supportant la charge jusqu’à 100w est à 5,99€ au lieu de 7,99€.

Hub USB-C 6 en 1

Le Hub USB-C de UGREEN est doté de deux ports HDMI 8K@30Hz/4K@60Hz, d’un port USB C de charge PD 100W, d’un port USB C 3.0 et de 2 ports USB A 3.0.. Il est proposé en ce moment à 29,99€ au lieu de 49,99€.

Sa déclinaison 5 en 1, sans le port HDMI 8K est lui à 13,99€ au lieu de 19,99€.

Boîtier M.2 SSD NVMe USB 3.2 Gen 2

Dernière promotion intéressante que nous vous avons déniché pour vous, le boîtier pour SSD NVME USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) au format M.2. Il est vendu à 17,49€ au lieu de 24,99€.