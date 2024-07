Il est possible d’avoir son permis de conduire numérique sur son iPhone, mais cela se limite à quelques endroits et la Floride fait partie de ceux qui peuvent en profiter. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui.

La fin du permis de conduire sur iPhone en Floride

Le département de la sécurité routière et des véhicules motorisés de Floride (FLHSMV) a informé les détenteurs de cartes d’identité numériques que l’État américain était en train de trouver un nouveau fournisseur pour ce programme. Le FLHSMV a indiqué aux utilisateurs qu’ils devaient supprimer leurs applications d’identification numérique et revenir à l’utilisation de cartes d’identité et permis de conduire physiques jusqu’à ce qu’un nouveau soit sélectionné. Le groupe a indiqué à 9to5Mac :

Le département de la sécurité routière et des véhicules à moteur de Floride s’efforce d’améliorer les services offerts à ses clients. L’agence va réviser l’application Florida Smart ID. Une fois qu’un nouveau fournisseur aura été sélectionné, des améliorations seront apportées à l’application Florida Smart ID. Pour l’instant, le FLHSMV retire l’application Florida Smart ID des magasins d’applications. Si vous avez téléchargé l’application, veuillez la supprimer de votre appareil, car elle ne sera plus fonctionnelle. Veuillez noter que vos données restent en sécurité au sein du département. Nous prévoyons que la nouvelle application sera développée au début de l’année 2025 et nous vous en informerons par courriel à ce moment-là.

Un élément surprenant ici est que l’arrêt est brutal et qu’il n’y a pas de plan B, si ce n’est revenir au bon vieux permis physique. Mais pour la version numérique, il faudra attendre.

En France, il est possible d’avoir son permis de conduire numérique avec l’application France Identité. Mais il n’y a pas une intégration native avec l’iPhone comme aux États-Unis. Cela passe par l’application Cartes (Wallet) d’Apple, là où la France a décidé d’utiliser sa propre solution.