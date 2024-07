Beats le retour. La division phénomène d’Apple vient de lancer une armada de produits : les Beats Solo 4, les Solo Buds et l’enceinte Beats Pill ont de quoi revigorer la marque qui s’était faite discrète ces derniers temps. Concernant la Beats Pill justement, Beats se rappelle à notre bon souvenir avec un retour inattendu, celui de la mascotte Pill Dude, un personnage dont la tête est tout simplement l’enceinte Pill elle-même. La mascotte était récurrente dans les pubs Beats du début des années 2000, et son retour est réellement une petite surprise tant elle tranche avec le style récent des pubs Beats, un style très proche du marketing des autres produits Apple.





Pour le dire autrement, les publicités Beats les plus récentes ne jouent pas vraiment avec les codes de l’humour, l’objectif étant plutôt de présenter les produits Beats dans des environnements sobres et « stylés » avec une touche d' »urban » par dessus. Apple a donc diffusé cette fois deux publicités, Back it Up ! et Nepo Babies, mettant en scène le petit bonhomme à tête d’enceinte. La firme de Cupertino chercherait-elle à séduire un public plus jeune ?