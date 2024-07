Apple aurait pris la décision de ne plus proposer iOS 17.5.2. La mise à jour devait voir le jour sur iPhone et iPad, mais ce serait finalement de l’histoire ancienne.

Il y a quelques jours, un leaker bien informé au sujet des mises à jour d’iOS qui doivent sortir avait révélé qu’iOS 17.5.2 était en préparation chez Apple et que le numéro de build était 21F101. En comparaison, iOS 17.5.1, qui est disponible depuis le 20 mai, a pour numéro de build 21F90.

La date de sortie exacte de la mise à jour n’était pas connue, mais il devait s’agir d’une question de jours. Mais les plans ont changé et Apple aurait finalement de ne pas sortir cette version selon le même leaker. Ce choix n’est finalement pas une réelle surprise.

En effet, il y a iOS 17.6 qui est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs et testeurs publics. Il y a eu trois bêtas à ce jour, avec la troisième qui est disponible depuis le 9 juillet pour les développeurs et le 10 juillet pour les testeurs publics. Et tout porte à croire que cette version va prochainement être disponible pour tout le monde en version finale, étant donné que les bêtas sont seulement espacées d’une semaine.

Il est donc fort probable que les correctifs prévus par Apple pour iOS 17.5.2 vont être intégrés dans iOS 17.6. De manière générale, iOS 17.6 sera une mise à jour corrective, proposant également des optimisations. Il ne faut pas s’attendre à des nouveautés.