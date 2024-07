Le jailbreak pour iOS 18 se poursuit avec l’équipe de Palera1n qui annonce avoir réussi le processus. Cela concerne pour le moment l’iPad 7 avec iPadOS 18 parce qu’il est sujet à la faille Checkm8.

« Le jailbreak d’iPadOS 18 a été réalisé avec Palera1n sur l’iPad 7, mais il y a encore quelques problèmes », indique l’équipe de Palera1n dans un message sur X (ex-Twitter). Elle ajoute avoir eu l’aide de kok3shiDev pour y arriver. Pour rappel, dora2ios, un membre de Palera1n, avait déjà teasé un tel jailbreak en juin.

iPadOS 18 jailbreak has been achieved with palera1n on iPad 7, though there are still some issues.

