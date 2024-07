2023 a été un très grand cru pour l’iPhone, Apple parvenant même à boucler l’année en tant que premier vendeur de smartphones dans le monde, au nez et à la barbe de Samsung. 2024 n’est clairement pas parti sur les mêmes bases. Les ventes d’iPhone et de Galaxy étaient au coude à coude sur le Q1 fiscal (Q4 2023) tandis que les premiers et seconds trimestres de cette année sont clairement à l’avantage du sud-coréen. Canalys confirme ainsi que sur le Q2 2023, Apple est à la seconde place sur le marché du smartphone, avec 16% de Pdm. C’est un point de moins que l’an dernier à la même période (17%). On note toutefois que l’écart est moins grand avec Samsung qu’il ne l’était en 2023 (16-18% contre 17-21%). Si Apple et Samsung perdent un peu de terrain, c’est avant tout à cause de Xiaomi, le fabricant chinois se situant désormais dans la roue du californien avec 15% de Pdm (contre 13% l’an dernier). vivo aussi gagne un point de Pdm (9%) tandis que le TRANSSION reste à 9%.

Apple va-t-il renverser la vapeur grâce à un Q3 tonitruant (durant lequel seront commercialisés les iPhone 16 et 16 Pro) ? Ce n’est pas impossible, mais tout de se jouera une fois de plus à quelques millions d’unités de différence…