Il y a quelques jours, une information a circulé selon laquelle Apple aurait utilisé des sous-titres de YouTube pour entraîner son intelligence artificielle, et ce sans l’accord des créateurs des vidéos. Cela impliquait notamment OpenELM, un modèle de langage open source pour l’IA. Mais le fabricant assure aujourd’hui qu’Apple Intelligence n’y a pas eu recours.

Apple dément une information sur l’entraînement de son IA

Apple a indiqué à 9to5Mac u’OpenELM n’alimente aucune de ses fonctions d’IA ou d’apprentissage automatique, y compris Apple Intelligence.

Au départ, Wired a affirmé qu’Apple et d’autres sociétés, dont Nvidia, Salesforce et Anthropic, avaient entraîné leur IA respective à l’aide des sous-titres disponibles sur les vidéos YouTube. Cela aurait concerné plus de 170 000 vidéos, dont des contenus technologiques comme ceux de Marques Brownlee (MKBHD). Mais les créateurs n’auraient pas été informés et auraient encore moins donné leur feu vert.

Le problème ne venait en réalité pas directement des sociétés comme Apple, mais d’un partenaire tiers qui a pour nom EleutherAI. C’est lui qui aurait téléchargé les sous-titres des vidéos sur YouTube sans l’accord des YouTubeurs pour ensuite les proposer aux différentes sociétés afin qu’elles entraînent leurs différentes IA. Mais Apple ne fait visiblement pas partie du lot pour son IA finale, contrairement à ce qui avait été annoncé.

OpenELM a fait parler de lui en avril, soit deux mois avant la présentation d’Apple Intelligence. C’est un modèle de langage open source qui permet d’avoir de l’IA fonctionnant en local sur les appareils plutôt que se reposer sur le cloud. Il existe au total huit modèles pour OpenELM, dont quatre ont été pré-entraînés à l’aide de la bibliothèque CoreNet, et quatre modèles adaptés aux instructions.

Mais Apple indique aujourd’hui ne pas avoir l’intention de créer de nouvelles versions d’OpenELM. Il s’agissait d’un moyen de contribuer à la communauté des chercheurs. OpenELM a été créé uniquement à des fins de recherche.