Un banal contrôle routier à Pee Dee, en Caroline du Sud, a conduit récemment à la saisie d’environ 30 000 dollars d’articles Apple contrefaits, parmi lesquels un grand nombre de faux AirPods. Le 16 juillet, des adjoints du bureau du shérif du comté de Florence ont arrêté une voiture pour excès de vitesse sur l’Interstate 95 et ont découvert les marchandises contrefaites lors de la fouille du véhicule. Le conducteur, un certain Umberto Cardinale, a été arrêté et inculpé pour transport et distribution de marchandises contrefaites d’une valeur comprise entre 10 000 et 50 000 dollars.

Pour ce délit, Umberto Cardinale risque jusqu’à cinq ans de prison, une amende pouvant atteindre 20 000 dollars voire un cumul des deux peines. Le prévenu est actuellement détenu au centre de détention du comté de Florence en attendant une audience de caution. Cette saisie, bien que significative, n’est pas la plus importante du genre depuis le début de l’année 2024. Au mois de mars dernier, la police d’Irlande du Nord a saisi plus de 20 000 appareils contrefaits d’une valeur de 750 000 dollars, et en juin, cinq hommes ont été inculpés pour un réseau de contrefaçon qui a abouti au vol de 12,3 millions de dollars de produits Apple.