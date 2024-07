Apple prévient les Belges que l’équipe chargée de l’application Plans va sillonner la Belgique afin de proposer « une carte numérique d’exception ». Cela concernera aussi bien les routes avec une cartographie en voiture que les passages nécessitant d’être à pied.

Dans une communication diffusée dans la presse belge, Apple écrit :

Afin de continuer à vous offrir une carte numérique d’exception pour la Belgique, l’équipe d’Apple Plans sillonnera la Belgique en voiture à partir d’aujourd’hui. Plus tard dans l’été, nous parcourrons Bruxelles à pied.

Nos véhicules photographieront méticuleusement les routes, la signalisation et les points de repère. Nos équipes marcheront dans Bruxelles avec des sacs à dos pour photographier les zones où les véhicules ne peuvent pas circuler — Notre mission est de rendre Plans aussi précis et utile que possible.

Chez Apple, nous considérons la confidentialité comme un droit humain fondamental et comme l’une de nos plus grandes valeurs. Nous portons donc une attention particulière à la confidentialité dans chaque aspect d’Apple Plans.

De plus, tous nos véhicules et sacs à dos sont clairement identifiables comme appartenant à Apple Plans. Vous saurez donc toujours qu’il s’agit de nous.

Pour en savoir plus sur la façon dont Apple protège votre vie privée, sur les lieux concernés et sur la manière de nous contacter pour toute question ou requête, consultez le site de la collecte d’images pour Apple Plans :

https://maps.apple.com/imagecollection/be/fr