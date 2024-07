L’alimentation humaine, sous ses formes les plus raffinées, les plus rustiques ou les plus contraintes, est une part importante de nos vies d’êtres humains. La série documentaire Omnivore, disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+, se fixe pour objectif d’illustrer certaines des pratiques gastronomiques les plus étonnantes de la planète. : « Cette série racontée par le grand chef René Redzepi explore les ingrédients qui, dans le monde entier, ont façonné nos sociétés, nos croyances, et changé à jamais l’histoire de l’humanité. Du sel du Pérou au café des forêts du Rwanda, en passant par le thon sauvage pêché au large des côtes espagnoles, chaque épisode d’« Omnivore » célèbre la façon dont nous cultivons, transformons et consommons les plus belles ressources du monde : celles que nous mangeons. »

Chaque épisode porte sur un aliment précis, comme le piment pour l’épisode 1, le sel pour l’épisode 3 ou bien encore le café pour l’épisode 7. Comme souvent lorsqu’il s’agit de documentaires, la réalisation est d’un très bon niveau (on est vraiment dans le haut du panier). La totalité des 8 épisodes est disponible sur le service de streaming.