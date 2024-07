Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application sportive Apple Sports sur l’App Store avec des ajouts concernant le football et le baseball.

Avec la mise à jour 1.5, l’application Apple Sports propose de suivre en direct les matchs de chaque club de la MLS (football en Amérique du Nord) et de la Liga MX (championnat du Mexique de football) lors de la Leagues Cup. Il s’agit d’une compétition annuelle qui oppose les équipes de la MLS et de la Liga MX.

De plus, l’application ajoute un indicateur aux sommaires officiels de la MLB (baseball) pour les victoires, les défaites et les sauvetages des lanceurs.

Pour rappel, l’application Apple Sports a vu le jour en février. Comme le nom l’indique, elle se focalise sur le sport. Elle permet aux utilisateurs d’avoir les scores en direct, ainsi que quelques caractéristiques des rencontres. L’utilisateur peut s’il le souhaite suivre ses équipes préférées pour avoir un accès rapide.

Elle propose plusieurs ligues : Ligue 1, MLS, MLB, NBA, WNBA, Premier League, NCAA Basketball, MLB, NCAA et plus encore. Il y a toutefois un problème : sa disponibilité est limitée. En effet, l’application gratuite est pour le moment disponible aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Il n’y a toujours pas de date pour la France ou les autres pays.